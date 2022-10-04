Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor

04.10.2022 10:00
Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor

Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile daha fazla vakit geçirmek ve evliliğini kurtarmak için emekli olmayı düşünüyor.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Transferinin ardından sarı-kırmızılı formayla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı.

"FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYOR"

Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden çarpıcı bir iddia geldi. Red Boing'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor. Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi.

AYNISINI YAPMIŞTI

Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü. Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi. Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor - Son Dakika


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