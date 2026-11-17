Galatasaray, İngiliz şutör oyun kurucu Holly Winterburn ile anlaşma sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz şutör oyun kurucu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı; Winterburn kariyerinde Leicester Riders, London Lions ve Beşiktaş'ta da forma giydi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.
Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?