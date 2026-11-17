Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.

Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.