Galatasaray, Janset Erkul'u Kadrosuna Kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki voleybolcuyla bir yıllık anlaşma sağlandı.
Profesyonel kariyerine İlbank ile başlayan Janset, sırasıyla Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ve Zeren Spor formalarını terletti.
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