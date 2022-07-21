Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi

21.07.2022 17:51
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine tekrar Müge Erdem getirildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine tekrar Müge Erdem getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımı'mızın önemli simalarından Müge Erdem, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerliği görevine getirildi." denildi.

Açıklamada, Müge Erdem'in 1986 yılında oyuncu olarak başladığı Galatasaray kariyerinde 4 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Erdem'in 2005 yılında üstlendiği Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı Genel Menajerliği görevini de 2021 yılına kadar aralıksız olarak başarıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının Müge Erdem'in genel menajerlik yaptığı dönemde 2 Basketbol Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Avrupa Kupası ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi - Son Dakika
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