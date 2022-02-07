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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Shante Evans'ı transfer etti - Son Dakika

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Shante Evans'ı transfer etti

07.02.2022 16:53
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Shante Evans'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Shante Evans'ı transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Shante Evans'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, 1,85 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

Avrupa profesyonel kariyerine 2013'te Bulgaristan'da başlayan Evans, 2013-2014 sezonunda Fransız Pays d'Aix Basket 13'te, 2015-2016 sezonunda Sf. Gheorghe'da forma giydi. 2016-2017 sezonunda Slovenya'nın ZKK Celje takımında Adriyatik Ligi şampiyonluğunu yaşayan Evans, burada oynarken Slovenya vatandaşlığını geçerek 2017 yılında Slovenya Milli Takımı için de görev aldı.

ABD'li oyuncu, 2017-2018 sezonunda İspanyol Uni Girona, 2018-2019 sezonunda da Fransız Villeneuve-d'Ascq takımlarında yer aldı. 2019-2021 yıllarında Polonya Artego Bydgoszcz takımının formasını giyen Evans, son olarak bu sezonun başında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı kadrosuna dahil oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Shante Evans'ı transfer etti - Son Dakika Spor


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