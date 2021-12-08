Galatasaray Kadın Judo Takımı, Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Spor Kulübü Kadın Judo Takımı, başkent Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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