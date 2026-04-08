Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

08.04.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başantrenör Bigarelli, şampiyonluğu kutlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılıların en iyisini hak ettiğini belirterek, "Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Alberto Bigarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşadığı hissi tarif edemeyen Bigarelli, "Tekrardan ağlamaya başladım. Bu sezon iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve staff bunu hak ediyor. Staff olmadan bu başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Taraftar inanılmazdı. Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandım fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi; Galatasaray bu. Onları çok seviyorum. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:35:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.