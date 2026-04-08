Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Alberto Bigarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşadığı hissi tarif edemeyen Bigarelli, "Tekrardan ağlamaya başladım. Bu sezon iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve staff bunu hak ediyor. Staff olmadan bu başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Taraftar inanılmazdı. Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandım fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi; Galatasaray bu. Onları çok seviyorum. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL