Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü yapacağı idmanla sürdürecek.

09.03.2024 14:40  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Okan Buruk, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sivassporlu Rey Manaj, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 19'a çıkardı
    15:45 Sivassporlu Rey Manaj, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 19'a çıkardı

    Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.

  • Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi
    15:43 Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.

  • Sivasspor, Alanyaspor maçında mağlup oldu
    15:41 Sivasspor, Alanyaspor maçında mağlup oldu

    Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun tabana yayılmasına büyük önem veriyor
    15:38 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun tabana yayılmasına büyük önem veriyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yaparken, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı. Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi. Ayrıca, bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

  • Sivasspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
    15:34 Sivasspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.

  • Halkbank, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
    15:33 Halkbank, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

    Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 20-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.

  • Ergene ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri başladı
    15:25 Ergene ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri başladı

    Ergene ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine 14 İlkokul ve 336 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliklerin amacının öğrencilere sporu sevdirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak olduğunu belirtti. Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.

  • Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
    15:23 Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

    Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 53 ilden 940 sporcu katılıyor. Şampiyonaya ilgi büyük.

  • Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    15:09 Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.

  • IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
    15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar

    Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

  • FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in resmi logosu tanıtıldı
    15:04 FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in resmi logosu tanıtıldı

    FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosu, 2023 turnuvasının öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini ve gücünü yansıtan canlı renklerle birlikte tanıtıldı. Logoda dört ev sahibi ülkenin marka kimliği ve final turuna hazırlanan şehirlerin özel renk desenleri yer aldı. Kadınlar EuroBasket 2025, dört ülkede düzenlenecek ve ilk kez ortak ev sahipliği formatı uygulanacak.


14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:05 Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
15:33 Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:40 Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 15:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement