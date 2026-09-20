Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı, sahada pas ve ikiye iki geçiş çalışmasıyla sürdü, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada pas çalışması ve ikiye iki geçiş çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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