Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

10.09.2022 20:27
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
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