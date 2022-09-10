Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
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