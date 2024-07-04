Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı

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Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Michy Batshuayi de takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, koşu çalışması ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

04.07.2024 15:22
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- Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL - Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Öte yandan yeni transfer Michy Batshuayi de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Bu arada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Michy Batshuayi de takımla ilk çalışmasını yaptı.

Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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