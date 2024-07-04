- Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı
İSTANBUL - Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Öte yandan yeni transfer Michy Batshuayi de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Bu arada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Michy Batshuayi de takımla ilk çalışmasını yaptı.
Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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