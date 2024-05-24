Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL