Galatasaray, Konyaspor'u yenerek Süper Lig Şampiyonu oldu

Spor

Süper Lig'de bugün Galatasaray deplasmanda rakibi Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig Şampiyonlu oldu.

Maçı ekrandan izleyen Galatasaray taraftarı şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğunu kazanmasıyla Bandırma'da sarı kırmızı renklerine gönül veren taraftarlar kutlamalar için meydanlara indiler. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ellerinde sarı- kırmızı bayraklarla şampiyonluğu kutladı. Öte yandan da araç konvoylarıyla vatandaşlarda ellerinde bayraklarıyla kutladı. Taraftar yaktıkları meşaleler ile Bandırma'yı sarı - kırmızı renklerle süslediler. Yaklaşık 2 bin kişi Galatasaray'ın şampiyonluğunu Cumhuriyet Meydanı'da kutladı. - BALIKESİR