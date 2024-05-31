Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Anıtı'nda bayrağı göndere çekti - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Anıtı'nda bayrağı göndere çekti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda takımın bayrağını göndere çekti. Özbek, zorlu bir sezonun ardından Büyükçekmece'deki taraftarlara teşekkür etti ve önümüzdeki sezonun da zorlu geçeceğini belirtti. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını burada kutlayacaklarını söyleyen Özbek, 5. yıldızlı formaların geleceğini duyurdu.

31.05.2024 18:31
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların bayrağını Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekti.

Büyükçekmece'de bulunan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının dalgalandığı Şampiyonlar Anıtı'na Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile birlikte gelen Özbek'i Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün karşıladı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Özbek, çok zorlu ve çekişmeli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yorulduk. Ama Büyükçekmece'ye geldim, sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün sezonun yorgunluğu gitti." ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunun çok zorlu geçeceğinin de altını çizen Özbek, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce, faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5. yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın."

Açıklamaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray bayrağını göndere çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Anıtı'nda bayrağı göndere çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Anıtı'nda bayrağı göndere çekti - Son Dakika
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