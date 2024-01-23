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Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolar ve faaliyet raporları sunulacak. Ayrıca, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da görüşülecek.

Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak
23.01.2024 - 11:20,
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Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide mali tablolar ile faaliyet raporlarının sunumu yapılacak.

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da toplantıda görüşülecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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