Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide mali tablolar ile faaliyet raporlarının sunumu yapılacak.

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da toplantıda görüşülecek.