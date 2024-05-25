Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 8 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 8 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 1282, Süheyl Batum da 410 oya ulaştı.
Özbek'e yedinci sandıkta 164, sekizince sandıkta 166 oy çıktı. Batum ise yedinci sandıkta 45, sekizinci sandıkta 42 oy aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 8 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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