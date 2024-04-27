Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, başladı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.
Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
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