Galatasaray Kulübünde 2. Dursun Özbek dönemi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünde 2. Dursun Özbek dönemi

11.06.2022 21:24
Galatasaray Kulübünde 2. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:

Dönem

Başkan

1905-18, 1925

Ali Sami Yen

1919-22, 1934

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52

Yusuf Ziya Öniş

1925

Ali Haydar Şekip

1926

Ahmet Robenson

1927

 Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29

Necmettin Sadak

1929-30

Abidin Daver

1930-31, 1933

Ahmet Kara

1931-32

Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34

Ali Haydar Barşal

1933

Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36

Ethem Menemencioğlu

1936-37

Saim Gogen

1937-39, 1944

Sedat Ziya Kantoğlu

1939

Nizan Nuri

1939

Adnan Akıska

1940-42

Tevfik Ali Çınar

1942-43

Osman Dardağan

1944-46

Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68

Suphi Batur

1953, 1962-64

Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62

Refik Selimoğlu

1957-59

Sadık Giz

1969-73, 1975-79

Selahattin Beyazıt

1973-75

Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86

Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90

Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96

Alp Yalman

1996-2001

Faruk Süren

2001-2002

Mehmet Cansun

2002-2008

Özhan Canaydın

2008-2011

Adnan Polat

2011-2014

Ünal Aysal

2014-2015

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2015-2018

Dursun Özbek
2018-2021

Mustafa Cengiz
2021-2022

Burak Elmas

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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