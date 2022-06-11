Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 22 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 935, Eşref Hamamcıoğlu da bin 924 oya ulaştı. Dursun Özbek, son iki sandık öncesi rakibinin 11 oy önüne geçti.

Kaynak: AA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.