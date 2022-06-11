Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün kongresi

11.06.2022 20:43
Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 22 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 935, Eşref Hamamcıoğlu da bin 924 oya ulaştı. Dursun Özbek, son iki sandık öncesi rakibinin 11 oy önüne geçti.

Dursun Özbek'e 21. sandıkta 100, 22. sandıkta da 94 oy çıktı. Eşref Hamamcıoğlu ise 21. sandıkta 79, 22. sandıkta 76 oy aldı.

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Kaynak: AA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

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