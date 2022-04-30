Aykutalp Derkan: "Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" - Son Dakika
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Aykutalp Derkan: "Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim"

30.04.2022 11:45

- Aykutalp Derkan: "Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunu, divan kurulu olağantüstü toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, "Ben onların...

- Aykutalp Derkan: "Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim"

İSTANBUL - Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunu, divan kurulu olağantüstü toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, "Ben onların yerinde olsam bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, "Seçim süremiz mahkeme kararıyla kesintiye uğramasaydı bugün burada Galatasaray şenliği şeklinde olacak seçimi icra edecektik. Kulübümüzün 39. başkanını seçecektik. Başlamış olan seçim sürecimiz iç ve dış baskılarla, açık olarak ifade etmek lazım kesintiye uğradı. Bugün burada normalde Galatasaray'ımızın önünü açacak, yönetimde tazelenme sağlanacak seçimi icra edecektik. Olmayınca bu olağanüstü divan toplantısını koymak zorunda kaldık. Süreci değerlendirmek için. Ortak aklı hareke geçirmek için. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinde yer almış büyüklerimiz, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş, büyük Galatasaray camiası ve onun temsilcilerinin yeni kuşak temsilcileri olarak burada Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe ve hem dışa göstermek zorundayız. Bu konu çok nettir. Seçimin yapılaması için camiamız gerek kulüp profesyonelleri, gerek camianın bütün hukukçularıyla çok büyük bir hukuki mücadele verdik. Bizzat bu sürece katılanlar var. Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bu insanların ve kulüp çalışanlar hakkını teslim etmek durumdayız" diye konuştu.

Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak da Derkan, "Onların makul gerekçeleri vardır. Onu açıklayacaklardır. Galatasaray'ın en yüksek danışma kurulu olan divan kurulu bağımsız seçilen, otonom, özerk, kendi kararlarını kendi veren ve Galatasaray'ın senatosu niteliğinde bir kuruldur. Yönetimimizin de katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ben onların yerinde olsam bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" şeklinde konuştu.

Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim

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Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim' Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim' Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek? Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aykutalp Derkan: "Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" - Son Dakika
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