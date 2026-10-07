Galatasaray Kulüp Doktoru İnce, Osimhen ve Singo'yu riske etmek istemiyor

GALATASARAY Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcular Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Roland Sallai'nin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün sanal medya hesabından bilgi veren İnce, "Hem Wilfried Singo için hem de Osimhen için aynı şeyi söyleyeceğim; riske etmek istemiyoruz. Faz çalışmalarında yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Anlayabiliyorum, çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz lazım." dedi.

'WILFRIED SINGO'NUN KRONİK BİR SAKATLIĞI YOK'

Wilfried Singo hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış bir algı olduğunu ifade eden Yener İnce, "Doğru olmayan bir algıyı düzeltmek istiyorum. Mesela bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var. Bu oyuncumuz transfer olduğunda herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı da yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Öyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adalesinde çok ciddi bir sakatlığı oldu. Aynı oyuncunun bu sene sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz de içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adalesinde, bu sefer sağ tarafında adale, tendon ve fasya gibi ilgili alanlarda bir kanama alanı gördük. Buna göre tedavisine başladık. Oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

'KRONİK SAKATLIĞI VAR ALGISINI DOĞRU BULMUYORUM'

Singo'nun geçen sezon yaşadığı sakatlık ile mevcut sakatlığının birbirinden farklı olduğunu vurgulayan İnce, "Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik bir sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum. Biraz dinamik tarz olarak çok yüksek hızlara ve çok fazla sayıda çıkan, bu yüzden riski yüksek bir oyuncu, bu doğru. Ama oyuncuda kronik bir sakatlık yok" dedi.

'OSIMHEN'İN CİDDİ ANLAMDA BÜYÜK BİR HEMATOMU VARDI'

Victor Osimhen'in tedavisinin iyi gittiğini dile getiren İnce, Nijeryalı futbolcunun sakatlığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Herkesin çok beklediğini ve önemsediğini biliyorum, Victor Osimhen'in durumu… Onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım: Addüktör longus dediğimiz kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Onunki de çok azımsanmayacak bir sakatlık. Biz, sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızın da yardımıyla farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Hematom boşaltıldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün bakacağız, faz faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Osimhen ve Singo'nun dönüşleri konusunda yapılacak testlerin belirleyici olacağını aktaran Yener İnce, "Hem Wilfried Singo için hem de Osimhen için aynı şeyi söyleyeceğim; riske etmek istemiyoruz. Faz çalışmalarında yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Anlayabiliyorum, çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz lazım. Mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Tabii ki ihtiyacımız var ama dediğim gibi ona gün be gün bakacağız. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor. Ama bizim istediğimiz testlerin sonuçlarının olumlu olduğunu görmemiz lazım" dedi.

'LEMINA TAKIM İDMANLARINA KATILABİLİYOR'

Mario Lemina'nın tedavisinde son aşamaya gelindiğini söyleyen İnce, "Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Addüktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

'OSIMHEN GELDİĞİNDE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VARDI'

Osimhen'in hakkındaki iddialara yönelik konuşan İnce, "Victor Osimhen'le ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada yine spekülasyona cevap olsun diye söylüyorum. İşte oyuncu geldiğinde idmana çıkmadı, şu oldu, bu oldu diye. Oyuncu buraya geldiğinde üst solunum yolu enfeksiyonu vardı. O yüzden iki gün daha farklı bir metotla çalıştık. Takım idmanına sokmayıp ayrı çalıştırmıştık. O da spekülasyon konusu oldu" ifadelerini kullandı.

'SALLAI'NİN TEDAVİSİNDE BİR SIKINTI YOK'

Roland Sallai'nin de antrenmanların bir bölümüne katılmaya başladığını belirten Yener İnce, üç futbolcunun durumuyla ilgili son kararın testlerin ardından verileceğini söyledi. İnce, "Sallai'nin durumunu da izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi, tedavilerinde bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Her üç oyuncuya da; Victor'a da, Singo'ya da, Sallai'ye de testleri yapacağız, testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün tedavisi de çok iyi gidiyor. Üçü de şu anda bir hafta, 10 gün öncesine nazaran çok daha iyi durumdalar. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok" dedi.