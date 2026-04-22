Galatasaray Kupadan Elendi

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Bu sezon Türkiye Kupası'na grup aşamasından dahil olan Aslan, A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynadı. Galatasaray, grupta oynadığı 4 mücadeleyi de kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. - İSTANBUL