Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Serkan Güngör:

Herkes Gs li mi olacakti boylesi kutlamalara katilan.. sen cagirmis anlasmissin, is bu. o zaman anlasmadan once sorsaydiniz. dahasi efendim para pul icin vs cumleleri icin ise ee ne icin olacakti baska.. hepimiz demiyoe muyuz ekmek parasi ne yapalim diye... hani sen ben kazaninca para ve hatta cok para ooo super ..ee bu sarkici kiz kazaninca vay sen Galatasarayli degilsin, para tatli demek ve cok anlamli degil. sen eglenmene bak .. kafa hep baska yerlerde... i