Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

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Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
29.05.2025 10:19
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Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
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Galatasaray'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attığı kutlamalarında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, "Göztepe taraftarıyım" sözleriyle tepki çekti. Bastık'ın bu ifadesi, bazı Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı ve sanatçı sahnede yuhalandı.

Galatasaray, 2025 yılında hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı. 25. lig zaferiyle tarih yazan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası'yla başarısını taçlandırdı.

ZEYNEP BASTIK YUHALANDI

Zaferin ardından kutlamalar tam anlamıyla bir festivale dönüştü. Yenikapı'da düzenlenen "Champions Fest"le başlayan coşku, 28 Mayıs gecesi de görkemli bir törenle devam etti. 28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

Bastık, 'Ben büyük bir takımı tutmuyorum, Göztepe taraftarıyım. Erkek arkadaşım Galatasaraylı olduğu için tüm maçları izledim.' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleri, bazı Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı ve sanatçı sahnede yuhalandı. Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken tepkiler de beraberinde geldi.

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Zeynep Bastık, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • UğuR DURAN:
    Zeynep Hanım tuttuğunuz takım konser verdiğiniz takıma 1 gün önce 2-0 yenildi. Nasıl bir taraftarlık bu? yoksa PARA'nın yüzü sıcak mı geldi ha? 30 15 Yanıtla
  • 033248:
    Yalan söylüyor, kendisi FanatikFenerbahçeli 15 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Herkes Gs li mi olacakti boylesi kutlamalara katilan.. sen cagirmis anlasmissin, is bu. o zaman anlasmadan once sorsaydiniz. dahasi efendim para pul icin vs cumleleri icin ise ee ne icin olacakti baska.. hepimiz demiyoe muyuz ekmek parasi ne yapalim diye... hani sen ben kazaninca para ve hatta cok para ooo super ..ee bu sarkici kiz kazaninca vay sen Galatasarayli degilsin, para tatli demek ve cok anlamli degil. sen eglenmene bak .. kafa hep baska yerlerde... i 7 7 Yanıtla
  • 6490203:
    hiç birşey değilde buna bastık isterim 6 8 Yanıtla
  • ayd121212:
    Göztepe yada bağlantılı düşündüğü birilerinin ağzına bal sürüyordur, ya konseri vardır yada daha önce çok nemalanmıştır. 3 1 Yanıtla
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