Galatasaray Lille hazırlığında Singo antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Galatasaray Lille hazırlığında Singo antrenmanın tamamında takımla çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille'e konuk olacağı maçın hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdü. Sakatlığını atlatan Singo, Okan Buruk yönetimindeki idmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, yarınki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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