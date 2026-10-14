Galatasaray MCT Technic, 24 yaşındaki ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic, 24 yaşındaki ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlanırken Simpson, daha önce NBA ekipleri Charlotte Hornets ve Denver Nuggets'ta oynamıştı.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.
KJ Simpson, kariyerinde daha önce Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Charlotte Hornets ve Denver Nuggets'ta forma giymişti.
Kaynak: AA
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