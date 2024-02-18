MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı: İlk Yarıda Galatasaray'ın 3-0 Üstünlüğü - Son Dakika
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MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı: İlk Yarıda Galatasaray'ın 3-0 Üstünlüğü

MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı: İlk Yarıda Galatasaray\'ın 3-0 Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin golleriyle Galatasaray öne geçti.

18.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Cephas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

13. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Davinson Sanchez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Muslera yakın köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunma arkasına sarkan Tete'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Kazımcan Karataş'ın Mertens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Moreira, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Saponara, Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Rdıvan Çankaya, Chatzigiovanis, Bajic, Bassogog, Flips, Arda Ünyay, Tolga Ciğerci, Yıldırım Mert Çetin, Morutan

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Davison Sanchez, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Demirbay (dk. 13), Sanchez (dk. 14), Icardi (dk. 39) (Galatasaray) - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı: İlk Yarıda Galatasaray'ın 3-0 Üstünlüğü - Son Dakika
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