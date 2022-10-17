Galatasaray Nef: 66-84 - Son Dakika
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Galatasaray Nef: 66-84

17.10.2022 21:04
Galatasaray Nef: 66-84

SALON: Aliağa Belediyesi EnkaHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, İsmail BinbirALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Rrewitt 2, İsmail Cem 2, Simmons 22, Aldridge 8, Ege 2, Webster 5, Nusret 2, Dorukhan 3, Murat Meriç 6, GökayGALATASARAY NEF: Bost 13, Morgan 12, Caloiaro 18, Mcintyre 17, Göksenin 6,...

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, İsmail Binbir

ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Rrewitt 2, İsmail Cem 2, Simmons 22, Aldridge 8, Ege 2, Webster 5, Nusret 2, Dorukhan 3, Murat Meriç 6, GökayGALATASARAY NEF: Bost 13, Morgan 12, Caloiaro 18, Mcintyre 17, Göksenin 6, Sinan, Sadık Emir 11, Yunus Emre 3, Muhaymin Mustafa 2, Sedat Ali 21'İNCİ PERİYOT: 22-16İLK YARI: 41-403'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne art arda 2 mağlubiyetle başlayan Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 84-66 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta Caloiaro 18, Mcintyre 17 sayıyla konuk ekibe galibiyeti getirdi. Evinde Anadolu Efes'in ardından sarı-kırmızılılara da yenilen Petkimspor ise 1 galibiyette kaldı.

Maça Melson ve Simmons'un skorer oyunuyla başlayan ev sahibi öne geçip farkı 8 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 22-16 Petkimspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Galatasaray, Petkim'in farkı açmasına izin vermedi. Konuk ekipten Mcintyre'ın son saniye üçlüğüyle fark 1 sayıya inerken, soyunma odasına 41-40 girildi. Üçüncü periyotta Mcintyre ve Bost'un üst üste basketleriyle öne geçen Galatasaray, farkı 9 sayıya kadar açan taraf oldu. Dördüncü periyot 63-54 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle başladı. Son periyotta farkı açmayı sürdüren konuk ekip salondan 84-66 galibiyetle ayrıldı.


- Aliağa
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İzmir spor: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 66 Galatasaray Nef: 84 İzmir spor: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 66 Galatasaray Nef: 84
Kaynak: DHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 66-84 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 66-84 - Son Dakika
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