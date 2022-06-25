Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti

25.06.2022 18:40
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki sezonda Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, çocukluk yıllarını Girne'de geçirdi. 10 yaşında Anadolu Efes'in altyapısına giren Muhaymin Mustafa, Türkiye kariyerinde Pertevniyal, Anadolu Efes, İstanbulspor ve TOFAŞ'ın formasını giydi.

Aynı zamanda 16, 17, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinde milli takım formasını giyen Muhaymin Mustafa, 2015'te 16 Yaş Altı Avrupa Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü, 2016'da da 17 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olma başarısı gösteren kadrolarda yer aldı.

YORUMLAR
500
Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Floyd'u renklerine bağladı Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Floyd'u renklerine bağladı Jeyhve Floyd, Galatasaray'da Jeyhve Floyd, Galatasaray'da
Kaynak: AA

Galatasaray, Yunanistan, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:50 "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak
17:46 Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 18:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement