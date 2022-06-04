Galatasaray Nef maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray Nef maçının ardından

04.06.2022 21:39
Galatasaray Nef maçının ardından

Ergin Ataman: Planlarımız tuttu"Galatasaray'ı tebrik ediyorum""Güzel bir şampiyonluk serisi olacağını umut ediyorum"Andreas Pistiolis: Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyumAta SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci...

Ergin Ataman: Planlarımız tuttu

" Galatasaray'ı tebrik ediyorum"

"Güzel bir şampiyonluk serisi olacağını umut ediyorum"

Andreas Pistiolis: Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyum

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.İlk olarak söz alan Ergin Ataman, serinin Türk basketboluna heyecan verdiğini ve renk kattığını dile getirerek, şunları söyledi: "İlk maçta, kutlamalar nedeniyle ve konsantrasyon eksikliğiyle rehavetle başladık, çok büyük fark yedik. Ama sonra normal oyunumuza başladık. Galatasaray da çok saygı duyulacak bir mücadele verdi. Özellikle bundan önceki tüm maçlarda müthiş bir sertlik, savunma konsantrasyonu, hücumda akıllı oyun vardı, seriyi beşinci maça getirdiler. Bu serinin final maçıydı, bunun farkındaydık. Farklı bir kadro yapısıyla sahaya çıktık, iki 4 numara kullandık, Moerman ve Singleton'ı. Sezonun flaş oyuncusu Pleiss'ı dışarıda bıraktık ama daha sert olmak istiyorduk, nitekim planlarımız tuttu. Daha iyi savunma yaptık bugün ilk periyot dışında. İlk yarının sonundan itibaren de özellikle Micic'in skorer oyunu ve ona Larkin'in de katılmasıyla maçı kırdık. Micic'in sakatlanması bizi sıkıntıya soktu. Sakatlığının ne durumda olduğunu bilemiyorum. Ama diğer taraftan da Galatasaray'da Göksenin sakatlanınca da, onların da savunma dirençleri kırıldı, bu da bize avantaj sağladı. Güzel bir seri oldu. Galatasaray takımını da özellikle sezon sonunda gösterdikleri bu mücadele için, oynadıkları basketbol ve kattıkları heyecan için tebrik ediyorum.""GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUK SERİSİ OLACAĞINI UMUT EDİYORUM"Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko ile ilgili gelen soruya yanıt veren Ataman, "Onların durumunu bilemem ama biz yorgunuz, bu bir gerçek. Euroleague finali biteli 2 hafta oldu. Bu 2 hafta içerisinde bir tane Pınar Karşıyaka ile çeyrek final maçı oynadık, 5 tane Galatasaray yarı final karşılaşması oynadık. 6 tane çok önemli ve sert maç oynadık. Yorgunuz şu anda. Daha vakit var. 2 günlük bir ara var. Yarın takım tamamen dinlenecek, sonra da maça çıkacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım, ligin birincisi, saha avantajı onlarda. Ama biz de son şampiyonuz. Güzel bir şampiyonluk serisi olacağını umut ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.PISTIOLIS: BU KADAR KISA SÜREDE BAŞARDIKLARIMIZDAN DOLAYI MUTLUYUM

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise harika bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir seriydi. Sonunda en iyi olan kazandı, bu bir gerçek. Bizim için Avrupa'nın en iyi takımıyla zor bir mücadeleydi. Son maçta biraz daha mücadele gösterebilmemizi dilerdim. Ama böyle bir takımla 5 tane maç oynamak kolay değil. Sonuç olarak başardıklarımızdan memnunuz, her ne kadar böyle bir maçı kaybettikten sonra mutlu olmasak da. Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyum. Oyuncularıma minnettarım. Koçun sadece fikirleri vardır ve neler yapılması gerektiğini söyler ama oyuncular bunu gerçekliğe taşır. Oyuncularımız iyi performans gösterdiler ve ruhlarını sahaya yansıttılar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Nef maçının ardından
Galatasaray Nef maçının ardından
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi... ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi... Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor
Kaynak: DHA

Galatasaray, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef maçının ardından - Son Dakika

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