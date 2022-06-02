Galatasaray Nef, seriyi eşitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Nef, seriyi eşitledi

02.06.2022 22:31
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar ÜnalGALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic...

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar ÜnalGALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic 23, Dunston 91'İNCİ PERİYOT: 16-23İLK YARI: 42-433'ÜNCÜ PERİYOT: 66-64ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4'üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.Müsabakaya Larkin ve Singleton'ın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bost'un hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nef'e Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.3'üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi.3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin beşinci ve son maçı, 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

- İstanbul
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi

YORUMLAR
500
Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak
Kaynak: DHA

Mehmet Serdar, Hüseyin Çelik, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef, seriyi eşitledi - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Nef, seriyi eşitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement