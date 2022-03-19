Galatasaray Nef'te başantrenörlüğe Andreas Pistiolis getirildi - Son Dakika
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Galatasaray Nef'te başantrenörlüğe Andreas Pistiolis getirildi

19.03.2022 16:31
Galatasaray Nef'te başantrenörlüğe Andreas Pistiolis getirildi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Yunan Andreas Pistiolis getirildi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Yunan Andreas Pistiolis getirildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda Ekrem Memnun'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda birinci yardımcı antrenör olarak görev yapan Pistiolis'in getirildiği bildirildi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef'te başantrenörlüğe Andreas Pistiolis getirildi - Son Dakika


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