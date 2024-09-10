Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderen Galatasaray, kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi 10 milyon euro olan Zalewski, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 2 milyon euro kazanacak. Cimbom'un, Polonyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

10.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından İtalya'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderdikten sonra kanat transferi için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray, Nikola Zalewski'nin transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı. Cimbom'un ödeme planlarının konuşulduğu transfer için ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Zalewski'nin transferi için İtalyan ekibi Roma'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.2 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılara4 senelik imza atacak ve yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

ROMA KARİYERİ

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Galatasaray, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Aytekin: Kerem bunun 109 maçta attığını bir maçta atıyodu 41 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: keremden dahamı iyi.. 25 1 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: 10m euro bu adamı 10 nun üstüne satacağınıza eminmisinizki bu parayı veriyorsunuz. Kulüp batarsa bu yönetimin suçudur. gsliyim 21 4 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Avrupa ligine yetiştiremedikten sonra ne faydası var. 19 2 Yanıtla
  • Mustafa Elibol: Kerem yangını başladı ne oldu buda mı kaçar Kerem bunu nasıl atamazsın Kerem çabuk unuttunuz FB 13 gol atan İrfanı yere göğe sigdiramazken siz 15 gol9 asistlik adamı ıslıkladınız Kerem adına çok sevindim valla çok iyi oldu 19 1 Yanıtla
  • Emre Osman: Hayırlı Olsun ?? 10 8 Yanıtla
  • Kenan Başkurt: Sizin yapacağınız transferin varya bu istatikteki bir adama 10 milyon Euro para veriyorsun kerem gibi adamı 12 milyona gönderiyorsunuz fiyasko resmen yazık Galatasaray taraftarına 17 0 Yanıtla
  • Ankara null: cöp ya 8 4 Yanıtla
  • Ferhat Baran: Yazık. 7 1 Yanıtla
  • İskender Ay: Hayırlısı olur İnşallah da Keremin yokluğunu aratmaz yalnız Kerem gibi bir oyuncuylada hiç bir transferin istatistiği yapılmaz bence bu kadar yüksek meblağlara alınan oyuncular gelecek vaad etmeli Morutan,Cicaldau,Köhn ,Zaniolo gibi olmamalı heleki Avrupa arenasında yoksa takımımız. 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement