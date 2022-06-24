Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak

Galatasaray, futbolculuk döneminde efsane olduğu kulübe teknik direktör olarak dönen Okan Buruk için NEF Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Okan Buruk ilk yıl 17 milyon TL, ikinci yıl 20 milyon TL kazanacağı 1+1 yıllık anlaşmaya imzasını attı.

"BURUK, GALATASARAY'DA OLMAYI HAK EDİYOR"

İmza töreninde konuşan Dursun Özbek, bu anlaşmadan çok memnun olduğunu ifade ederek:"Okan Buruk, Galatasaray'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı" ifadelerini kullandı.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk, şampiyonluk inancıyla geldiğini aktararak: "Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız. Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız" dedi.