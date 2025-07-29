Galatasaray, Osimhen\'in imza töreninde kasayı dolduracak

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon öncesi en ciddi sınavını cumartesi günü Lazio önünde verecek. Yönetim, Rams Park'ta oynanacak bu maçın öncesinde sportif ve ekonomik olarak uzun yıllar unutulmayacak bir organizasyon yapacak.

UNUTULMAZ BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Alınan bilgilere göre, her konuda anlaşma sağlanan ve çarşamba akşamına kadar İstanbul'a gelmesi beklenen Victor Osimhen için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenlenecek.

Yine bir başka flaş transfer Leroy Sane de taraftarların önünde imza atacak.

Galatasaray yönetimi bu maça özel kombine biletlerin geçersiz olduğunu duyurdu. Stadın tamamen doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar 1300 ile 18 bin lira arasında fiyatları değişen 52 bin biletten 5 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyor.

6-7 MİLYON EURO GELİR

Ayrıca imza törenine özel sponsorluk görüşmelerinin yapıldığı, GS Store gelirleri ile beraber kulübün kasasına 6-7 milyon Euro civarında bir para gireceği öğrenildi. Yine Osimhen'e özel üretilen ürünler de kısa süre içinde GS Store mağazalarındaki yerini alacak.