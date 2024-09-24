Galatasaray PAOK Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan ekibi PAOK ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, topa sahip olma ve 2'ye 2 oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Hakim Ziyech takımdan ayrı saha çalışmalarını fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sürdürdü.
Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla PAOK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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