Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 19.00'da evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Paterna oturacak. AVAR'da da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler görev yapacak. - İSTANBUL
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Van'da düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları son maçlarla birlikte tamamlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 18 il ve 60 sporcu katıldı. Organizasyonun başarılı geçtiğini belirten Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, misafirlerin memnuniyetini dile getirdi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri yapacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 öğretim yılı Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları'nın finali tamamlandı. Dört gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Erkekler kategorisinde birincilik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, kadınlar kategorisinde ise birincilik Kastamonu Üniversitesi'ne gitti. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, müsabakalarda görev alan tüm sporcuları ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonu Belediyespor, play-off sıralamasında ikinciliği garantilemek için bu maçı kazanmak istiyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 725 lira para ele geçirildi. Araçı kullanan şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Maraton İzmir, dünyadan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Kenyalı Vitalis Kibiwot ve Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci oldu.
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden biri olarak Nemanja Bjelica'yı 2024-2025 sezonu için Sportif Direktör olarak atadığını duyurdu. Bjelica, daha önce FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin gelecek planlamalarında yer alacak. Kulüp Başkanı Begüm Yücel, Bjelica'nın başarıları ve basketbol kültürüyle takıma ve Türk basketboluna uzun vadeli katkı sağlayacağını belirtti.
TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına iki hafta kala yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Lig liderleri, play-off kuralarına seri başı olarak katılacak ve 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek.
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