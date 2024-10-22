Galatasaray, Promitheas ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

Patras'daki Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Her iki takım da gruptaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.