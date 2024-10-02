Galatasaray RFS Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray RFS Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, RFS maçı için antrenman yaparken Batshuayi'nin doğum gününü kutladı.

02.10.2024 12:15
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise RFS maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise takımla çalıştı.

Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde ise 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı. Batshuayi'ye pastasını genç futbolcu Berat Luş yedirirken, Belçikalı futbolcu daha sonra Okan Buruk ve takım arkadaşlarından tebrikleri kabul etti.

Sarı-kırmızılılar saat 15.00'te Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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