Galatasaray Roland Sallai\'yi Transfer Etti

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Galatasaray, 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Transfere ilişkin Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Freiburg formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan Sallai, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL