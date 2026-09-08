Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting ile ilk kez resmi maçta karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting ile ilk kez resmi maçta karşılaşacak

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın konuk olacağı Sporting ile tarihinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcilerine karşı 9 maçta 3 galibiyet alırken, Sporting Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.

Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.

Portekiz takımlarına karşı 9 maçta 3 galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı.

"Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

Deplasman performansı daha iyi

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı.

Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı.

İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi.

Portekiz temsilcilerine karşı Galatasaray

Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

SezonOrganizasyonMaçSonuç
2008-09UEFA Avrupa LigiBenfica-Galatasaray0-2
2012-13UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Braga0-2
2012-13UEFA Şampiyonlar LigiBraga-Galatasaray1-2
2015-16UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Benfica2-1
2015-16UEFA Şampiyonlar LigiBenfica-Galatasaray2-1
2018-19UEFA Şampiyonlar LigiPorto-Galatasaray1-0
2018-19UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Porto2-3
2018-19UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Benfica1-2
2018-19UEFA Avrupa LigiBenfica-Galatasaray0-0

Türk takımlarına karşı Sporting

Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı.

1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.

2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi.

Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Portekiz, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting ile ilk kez resmi maçta karşılaşacak - Son Dakika

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