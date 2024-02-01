 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin Samsun'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin Samsun'a Geldi

Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin Samsun\'a Geldi

Galatasaray, Samsunspor ile yapacağı maç için Çarşamba Havalimanı'na geldi. Galatasaray, Samsun'a en son 12 sene önce gelmişti. Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak, maçtan 1 gün önce İstanbul'dan havalanarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Galatasaraylı oyuncuları ve teknik heyeti havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Karşılaşma 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

01.02.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Samsunspor ile yapacağı maç için Çarşamba Havalimanı'na geldi. Galatasaray, Samsun'a en son 12 sene önce gelmişti.

Samsunspor ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın karşılaşacak. Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak, maçtan 1 gün önce İstanbul'dan havalanarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Galatasaraylı oyuncuları ve teknik heyeti havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Galatasaray kafilesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens ve Wilfried Zaha gibi isimler de yer aldı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerine takdim edilen çiçekleri kabul ederken, taraftarlar ile fotoğraf çektirip, imza verdi. Havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsüne binen kafile, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çarşamba Havalimanı, Galatasaray, Samsunspor, Samsun, Maç, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin Samsun'a Geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin Samsun'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement