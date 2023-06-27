Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek

27.06.2023 17:00

Galatasaray Futbol A Takımı, SIXT Rent A Car ile 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşma ile 100 milyon euro gelir elde edecek.

Galatasaray Futbol A Takımı, SIXT Rent A Car ile 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşma ile 100 milyon euro gelir elde edecek.

DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-kırmızılılar, SIXT rent a car ile anlaşma sağlandığını ve anlaşmanın detaylarının Temmuz ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor.

Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız bu ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek.

Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı!"

Resmen servet kazanacaklar! İşte Galatasaray'ın forma sponsorundan elde edeceği gelir
YORUMLAR
500
Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:30 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:17 Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi
17:13 Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: Bu yanlıştan derhal dönün
16:56 Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP kanadından tepki geldi: Karar hukuksuzdur
16:51 CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanması tepki: Karar hukuksuzdur
16:50 Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek
16:46 Resmen servet kazanacaklar! Galatasaray, forma sponsorundan 100 milyon euro gelir sağlayacak
16:36 Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanan gazeteciye destek verdi
16:32 Merdan Yanardağ'a adliyede destek vermeye Sırrı Süreyya Önder ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 18:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement