Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi - Son Dakika
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Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi

27.03.2022 07:47
Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak 2021-21 Haziran 2021 dönemi faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak 2021- 21 Haziran 2021 dönemi faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Konuşmaların ardından Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden olarak ibra edildi. Mali ibrada 1372 oy kullanıldı. İbra edilsin diyen 958 oy çıkarken, ibra edilmesin için ise 377 oy çıktı. Ayrıca 36 çekimser, 4 de geçersiz oy kullanıldı. 1372 oy kullanılan idari yönden ise ibra konusunda ise olarak ise 918 ibra edilsin, 421 ibrasızlık, 32 çekimser ve 1 geçersiz çekimser oy çıktı. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi - Son Dakika


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