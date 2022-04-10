Galatasaray stada ulaştı - Son Dakika
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Galatasaray stada ulaştı

10.04.2022 19:07

- Galatasaray stada ulaştı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, stadyuma ulaştı.

- Galatasaray stada ulaştı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, stadyuma ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ettikten sonra güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na ulaştı. Karşılaşma öncesinde stada girmek için bekleyen Fenerbahçe taraftarları, sarı-kırmızılıları yuhalarken, Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında stat otoparkına girdi.

Galatasaray stada ulaştı
Galatasaray stada ulaştı
Galatasaray stada ulaştı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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