Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

26.02.2022 10:26
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 28. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayamayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika


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