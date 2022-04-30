Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda

30.04.2022 12:16
Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın mücadele edeceği DG Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın mücadele edeceği DG Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 19-6 galibiyet üstünlüğü var.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in geride kalan haftalarında sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 45 puan topladı.

32. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 6 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

Evindeki son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde sonra olarak Trabzonspor'a kaybetti, Kayserispor ile de berabere kaldı. Aslan, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'nin forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 36. haftada deplasmandaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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