Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika
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Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar

09.08.2022 14:36
Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bu arada yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika
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