Süper Lig'de 23. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular, Florya'da zaferi taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Ortaya çıkan görüntülerde Fernando Muslera'nın eşlik ettiği tezahürat büyük tepki çekti.
Florya'da taraftarıyla bütünleşen Galatasaray kafilesinde Fernando Muslera'nın ortaya çıkan görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Uruguaylı eldivenin, Fenerbahçe aleyhine yapılan küfürlü bir tezahürata eşlik ettiği görüldü.
Sosyal medyada gündem olan görüntülere Fenerbahçe taraftarları sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Muslera'nın PFDK'ye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının küfürlü Fenerbahçe tezahüratına eşlik eden Muslera'ya tepkiler çığ gibi - Son Dakika