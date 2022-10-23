Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi fikstür çıkışı: Belki de ilk defa yaşanıyor - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi fikstür çıkışı: Belki de ilk defa yaşanıyor

23.10.2022 19:52
Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi fikstür çıkışı: Belki de ilk defa yaşanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fikstüre ilişkin konuşan Buruk, "Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynamadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi konuştu. Deneyimli hoca yaptığı açıklamada fikstürden ve elindeki kadrodan bahsetti.

"UZUN SÜRE KENDİ SAHAMIZDA OYNAMADIK"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynamadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." dedi.

"TARTIŞMAYA AÇIK BİR KADRO"

İlk 11 hakkında konuşan Buruk, "Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro. Elimizde çok fazla önemli ve aynı bölgede çok oyuncu var. Türk statüsü var. Bu bizim için zor olsa da hafta içi sahaya iyi oyun yansıtmıştık; iştah, dizilim olarak aynı oyunu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

"OYNAMAK VE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Buruk ayrıca, "Geç kurulan bir takımız. Son haftaki oyunu hiçbirimiz beğenmedik. Galatasaray'ın bugün lige başlangıç yapması gerekiyor. Muhteşem bir seyirci var. Onları mutlu edecek oyunu oynamak ve kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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