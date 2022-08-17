Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Patrick van Aanholt'un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.

Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'u kenara çekip Kazımcan Karataş'ı sahaya süren Okan Buruk, bu kararı ile Aanholt'tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti.

SOL BEK DE ALINACAK

Okan Buruk'un bu sürpriz talebinden sonra sarı-kırmızılılar forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.

ÖMER BAYRAM AYRILIYOR

Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı. 31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı iddia edildi.